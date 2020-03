L'appel inattendu de Cristiano Ronaldo au président du Real Madrid

Cristiano Ronaldo avait fait son grand retour au stade Santiago Bernabeu le week-end dernier lors de la victoire du Real Madrid dans le Clasico (2-0) face au Barça. L'ex-star des Merengue avait ainsi pu célébrer un succès important des Madrilènes qui reprenaient la tête de la Liga.

La présence de Ronaldo à Madrid avait surpris plus d'un supporter de la Casa Blanca. Hier, le quotidien espagnol Marca a révélé que CR7 avait appelé Florentino Pérez, le président du Real Madrid, deux jours avant la rencontre pour lui annoncer sa venue au stade.

Marca précise également que le club de la capitale espagnole a fait en sorte que le quintuple Ballon d’or puisse passer inaperçu lors de son arrivée à Madrid. L'objectif était entre autres que l'équipe entraînée par Zinédine Zidane puisse préparer son match dans les meilleures conditions.

La relation entre Ronaldo et son ancien club est donc toujours très bonne. Ce dernier a ainsi pris des nouvelles de la maman du Portugais, victime d’un AVC cette semaine.

La Juventus fragilisée

La Juventus de Cristiano Ronaldo, à peine remise de sa défaite surprise en huitièmes de finale aller de Ligue des champions à Lyon (1-0) le 27 février, a par ailleurs beaucoup à perdre ce weekend face à l'Inter.



Déjà fragilisée, la "Vieille Dame" s'est vue, du fait du décalage des rencontres du weekend dernier, dépossédée de sa place de leader du championnat italien par la Lazio Rome, qui enchaîne les victoires depuis quelques semaines, et a battu Bologne (2-0) le 29 février pour passer en tête, avec deux points d'avance sur les bianconeri.



Ce putsch peut ne rester que provisoire, à condition que les hommes de Maurizio Sarri l'emportent face à leurs grands rivaux milanais.



Une tâche d'autant plus ardue que la star de la Juventus, Cristiano Ronaldo, aura peut-être la tête ailleurs. Le Portugais a dû cette semaine se rendre en urgence à Madère au chevet de sa mère, victime d'un AVC.



Mais à la clé, c'est peut-être le championnat qui se joue, alors que l'Inter (3e) ne pointe qu'à 6 longueurs derrière la Juve, qui a enregistré trois défaites et un nul lors de ses sept dernières rencontres.