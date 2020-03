Liverpool: Jürgen Klopp laisse EXPLOSER SA JOIE en s'en prenant brutalement à un arbitre (vidéo)

Liverpool s'est imposé 2-1 face à Bournemouth samedi à Anfield en ouverture de la 29e journée de Premier League. Salah et Mané se sont chargés d'inscrire les buts des Reds. Divock Origi est monté au jeu dans le temps additionnel.



Giflé sur le terrain de Watford (3-0) le week-end dernier pour sa première défaite de la saison, Liverpool a renoué avec le succès en prenant la mesure de Bournemouth qui ouvrait d'ailleurs le score via Callum Wilson (9e). Pas de quoi inquiéter les troupes de Jurgen Klopp qui pouvaient compter sur Salah (25e) et Mané (33e), déjà à l'assist sur le premier but, pour s'imposer.

Le but de l'Egyptien a procuré pas mal d'émotions à l'entraîneur de Liverpool, qui a laissé exploser sa joie. L'Allemand s'en est notamment pris au 4e arbitre car il estimait que sur le premier but de Callum Wilson, une faute sur son défenseur avait été oubliée au départ de l'action.

Divock Origi a lui joué les deux dernières minutes de la partie en remplaçant Firmino dans le temps additionnel. Au classement, Liverpool (82 points) compte 25 points d'avance sur son dauphin Manchester City, qui compte deux matchs de moins. Les Citizens se rendent chez leur voisin United ce dimanche à Old Trafford pour le derby de Manchester.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.