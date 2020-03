Des stars du Barça se font insulter durant le Clasico par l’adjoint de l'entraîneur: "Je n'ai pas apprécié ses réactions", regrette Quique Setién (vidéo)

L'entraîneur du FC Barcelone Quique Setién a critiqué vendredi son adjoint Eder Sarabia pour avoir tenu des propos grossiers à l'encontre des joueurs de son équipe lors du "Clasico" perdu contre le Real Madrid (2-0) dimanche dernier.



"Il est normal de crier sur le terrain, il est normal de guider les joueurs, de communiquer et de montrer son caractère. J'aime ça. Mais je n'aime pas ce qui s'est produit. Nous nous sommes excusés, car certains mots ont été prononcés alors qu'ils ne devraient pas. Surtout quand on représente un club comme Barcelone", a expliqué Setien.



Le comportement de Sarabia sur le banc a fait sensation en Espagne: l'émission TV "Vamos" a décrypté les propos de Sarabia qui s'était emporté notamment contre Antoine Griezmann, Gerard Piqué et Nelson Semedo.



"Sa façon de s'exprimer n'a pas été bonne. Je n'ai pas apprécié ses réactions et il le sait. Le sujet est clos désormais", a indiqué Setién.



Mais le technicien, arrivé en janvier dernier,, a assuré que son équipe "allait bien" et que ses joueurs "étaient motivés pour gagner tous leurs matches."



Après sa défaite face au Real Madrid, le club blaugrana est 2e du Championnat d'Espagne (55 points), à une unité du club madrilène.



Samedi, les partenaires de Lionel Messi accueilleront la Real Sociedad, pour le compte de la 27e journée de championnat.





