Tennis: Sofia Kenin rejoint Anna-Lena Friedsam en finale à Lyon

L'Américaine Sofia Kenin s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA de Lyon après sa très difficile victoire obtenue samedi sur la Belge Alison Van Uytvanck 7-6 (7/5) 6-7 (2/7) 7-6 (7/2) en 2 heures et 27 minutes.

Kenin, 5e joueuse mondiale et tête de série N.1 de l'épreuve, affrontera dimanche l'Allemande Anna-Lena Friedsam qui a battu, plus tôt dans l'après-midi, la Russe Daria Kasatkina, tête de série N.7, 6-3, 3-6, 6-2 en 2 heures et 4 minutes.

Vainqueur de l'Open d'Australie, le 2 février, Sofia Kenin disputera, à seulement 21 ans, sa sixième finale sur le circuit depuis le début de sa carrière et sa deuxième pour l'année 2020.

Toutefois, cette semaine, son parcours a été plutôt difficile avec trois victoires en trois manches dont celle au 2e tour face à la Roumaine Jaqueline Cristian contre laquelle elle a sauvé une balle de match (6-7, 7-5, 6-4).

Vendredi, en quarts de finale, elle a dû aussi s'employer face à la Française Océane Dodin (6-1, 6-7, 6-2).

Samedi, contre Van Uytvanck, 62e joueuse mondiale et tête de série N.5, très efficace au service (22 aces), elle a encore sauvé deux balles de break dans le 3e set pour parvenir finalement à mener 6-5 avant un jeu décisif bien maîtrisé.

De son côté, Anna-Lena Friedsam, 26 an (136e mondiale) a fait valoir face à Kasatkina, 73e mondiale, N.10 en octobre 2018 et bénéficiaire d'une invitation à Lyon, sa solidité au fond du court. Elle tentera de gagner le premier titre en simple de sa carrière (à l'exception d'une épreuve WTA dotée de 125.000 dollars).

Elle a toutefois déjà vécu une très belle semaine au cours de laquelle elle a notamment éliminé la Française Kristina Mladenovic au 2e tour, 6-3, 6-3.