WTA Lyon - Alison Van Uytvanck passe tout près de l'exploit face à Sofia Kenin et n'ira pas en finale

(Belga) Alison Van Uytvanck n'est pas passée loin de l'exploit mais s'est inclinée en demi-finale du du tournoi WTA indoor sur surface dur de Lyon, doté de 251.750 dollars, face à l'Américaine Sofia Kenin, cinquième joueuse mondiale et première tête de série, samedi.

Alison Van Uytvanck, 62e au classement WTA, a poussé Kenin à s'imposer en trois manches 7-6 (7-5), 6-7 (2-7), 7-6 (7-2) en 2 heures et 27 minutes. Après un premier set disputé et perdu au tie-break, la joueuse de 26 ans a parfaitement démarré le deuxième set en menant 1-4 avant de voir Kenin revenir et arracher un nouveau tie-break qui revenait cette fois à Van Uytvanck. Le troisième set était tout aussi disputé et Van Uytvanck faisait parler son service (22 aces à 2) et la décision se jouait dans un ultime tie-break qui tournait finalement à l'avantage de Kenin Pour sa sixième finale sur le circuit WTA et sa deuxième de l'année après son succès à l'Open d'Australie, l'Américaine de 21 ans affrontera dimanche l'Allemande Anna-Lena Friedsam, 136e joueuse mondiale, qui s'est qualifiée pour la finale grâce à sa victoire 6-3, 3-6, 6-2 sur la Russe Daria Kasatkina (WTA 73), tête de série N.7, en 2 heures et 4 minutes. Sofia Kenin tentera d'alle chercher un 5e titre WTA après des victoires aussi à Hobart, Majorque et Guanghou l'an dernier. Ce serait le deuxième pour Anna-Lena Friedsam après son succès dans un 125.000 dollars à Suzhou en 2014. L'Allemande avait aussi été en finale à Linz en 2015. (Belga)