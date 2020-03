Jupiler Pro League: Anderlecht peut toujours rêver des playoffs 1, le nom du club relégué pas encore connu

Grâce à son large succès 7-0 face à Zulte Waregem samedi lors de la 29e et avant-dernière journée de Jupiler Pro League, Anderlecht peut encore espérer se qualifier pour les playoffs 1 suite au partage de Malines face à Eupen (1-1). Un résultat qui profite aussi à Genk qui l'a emporté 2-4 à Ostende.

Face à une équipe d'Eupen déjà sauvée, Malines prenait directement la rencontre à son compte mais devait attendre la fin de la première période pour ouvrir la marque via De Camargo (40e). Peu inquiétés par les Germanophones jusque là, les Malinois se faisaient surprendre sur un long ballon. Swinkels jugeait mal la trajectoire et permettait à Prevljak de partir tromper Castro (54e). Anderlecht, de son côté, a fait le boulot face à Zulte Waregem. Il ne fallait que six minutes aux Mauves pour ouvrir la marque suite à un but contre son camp de Pletinckx. Quelques minutes plus tard, Vlap doublait la mise (15e). Les Bruxellois profitaient des largesses défensives flandriennes en deuxième période avec deux buts de Doku (49e, 75e) et Vlap, dont un sur penalty (65e, 83e). En fin de match, Chadli, de retour de blessure tout comme Verschaeren, plantait le 7-0 (86e).

Anderlecht en playoffs 1 si...

Au classement, Malines et Genk possèdent tous les deux 44 points, soit un de plus qu'Anderlecht. Tout se jouera lors de la 30e journée avec le déplacement de Malines à Genk, vainqueur 2-4 d'Ostende ce samedi soir. Le vainqueur de cette rencontre sera qualifié pour les playoffs 1. En cas de partage, Anderlecht pourrait se qualifier pour les playoffs 1 s'il s'impose à Saint-Trond.

Charleroi s'impose à Gand, le Standard débutera les playoffs 1 à la 5e place

Plus haut dans le classement, Charleroi a remporté le choc de la soirée sur le terrain de La Gantoise. Les Carolos faisaient la différence en fin de première période avec des buts de Nicholson (38e) et Ilaimaharitra sur penalty (44e). En deuxième période, Fall plantait le 0-3 (56e) avant que Niangbo ne réduise la marque deux minutes plus tard. En fin de match, Rezaei, sur penalty, donnait au score son allure définitive. Au classement, Charleroi (54 points) revient à un point de La Gantoise. Un résultat qui permet au Club de Bruges de prendre 15 unités d'avance sur les Gantois en tête du classement. Les Brugeois se sont imposés 2-0 dans le derby face au Cercle avec des buts de Vanaken (39e) et Diatta (59e). Toujours dans le top 6, l'Antwerp a assuré sa quatrième place grâce à sa victoire 0-1 à Courtrai grâce à un but de Refaelov (84e). Les Anversois profitent du nul blanc du Standard face à Saint-Trond. Les Rouches débuteront donc les playoffs 1 à la cinquième place.

Le nom du club relégué n'est pas encore connu

Battu 1-0 sur le terrain de Mouscron lors de la 29e journée et avant-dernière journée de Jupiler Pro League samedi, Waasland-Beveren peut encore croire en son maintien suite à la défaite d'Ostende (2-4) face à Genk. Les Waeslandiens devront battre La Gantoise la semaine prochaine et espérer qu'Ostende perde au Cercle de Bruges qui est mathématiquement sauvé.

Dans un match très fermé, Waasland-Beveren touchait la barre via Badibanga mais c'est bien Mouscron qui ouvrait le score à un quart d'heure du terme via Boya (77e). Un but d'abord annulé puis validé par l'assistance vidéo. Pour se maintenir en Pro League, les Waeslandiens devront battre La Gantoise et espérer qu'Ostende s'incline au Cercle de Bruges lors de la 30e journée. Un résultat dont Ostende n'a pas profité avec une lourde défaite face à Genk. Après avoir ouvert le score via Sakala (43e), les Côtiers étaient réduits à dix juste avant le repos après l'exclusion de Verstraete (45e). Genk déroulait en plantant quatre buts en deuxième mi-temps via Onuachu sur penalty (48e), Bongonda (59e), Ito (66e), Daehli (70e). Marquet réduisait la marque (76e) mais ne pouvait éviter la défaite ostendaise. Ostende jouera donc son maintien la semaine prochaine sur la pelouse du Cercle de Bruges. Les Brugeois, eux, sont assurés de leur maintien malgré leur revers 2-0 dans le derby face au Club. Avec trois points d'avance sur Waasland-Beveren, le Cercle compte deux victoires de plus que les Waeslandiens et ne peuvent donc être dépassés en cas d'égalité.