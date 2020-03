Djemilla Gontaruk échoue dans son championnat mondial WBO des super-plumes

(Belga) Djemilla Gontaruk, ex-championne d'Europe EBU des plumes, en 2015, 28 ans, a échoué dans sa tentative de devenir championne du monde WBO des super-plumes (-58,967 kg) samedi à Dzierzoniow, en Pologne.

La boxeuse belge a en effet été largement battue aux points (99-91, 99-91, 100-90) par la Polonaise Ewa Brodnicka, 35 ans, qui reste ainsi invaincue en 19 combats, et conserve sa ceinture. Brodnicka bénéficiait, outre l'avantage d'évoluer devant son public, d'une taille et d'une allonge supérieures. C'était la troisième fois que la petite Carolo-Liégeoise (16 victoires, 7 défaites, 2 nuls) tentait de s'emparer de la ceinture mondiale WBO à l'étranger. Mais pas encore la bonne. Elle avait en effet vainement défié l'Allemande Ramona Kuehne, le 8 juillet 2017 à Ludwigshafen, et la Kazakhe Firuza Sharipova, cinq mois plus tard à Almaty. Deux défaites aux points de la Belge. Les portes restent ouvertes pour un championnat d'Europe, voire un autre championnat du monde. Brodnicka défendait pour la quatrième fois le titre conquis aux dépens de la Canadienne Sarah Pucek le 21 avril 2018 à Czestochowa. Elle avait auparavant été championne d'Europe EBU en 2016, puis championne du monde WBO Interim le 13 mai 2017. (Belga)