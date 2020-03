Coronavirus: le président de l'association des joueurs veut SUSPENDRE le championnat italien

Le président de l'association italienne des joueurs (AIC) Damiano Tommasi veut arrêter le football en Italie jusqu'à nouvel ordre en raison du coronavirus, alors que le championnat se poursuivra à huis clos.

Il a annoncé dimanche avoir écrit au président du Conseil, au ministre du Sport, au président du Comité olympique italien, au président de la Fédération italienne de football et aux présidents des différentes ligues (Serie A, Serie B et Lega Pro).

"Arrêtons le championnat! Faut-il autre chose? Stop football!", a-t-il écrit samedi sur Twitter en référence à la décision du gouvernement italien de mettre en quarantaine la Lombardie et 14 provinces. "Arrêter le football est l'acte le plus utile au pays en ce moment", a ajouté dimanche l'ancien médian de l'AS Roma. "Les équipes à encourager jouent dans nos hôpitaux, dans les lieux d'urgence."

La semaine passée, six matchs ont été reportés, dont le choc Juventus/Inter. Ils seront joués à huis clos dimanche ou lundi. Les matchs Milan/Genoa, Parme/SPAL et Sassuolo/Brescia se trouvent dans la zone en quarantaine. Le président du Conseil des ministres italien Giuseppe Conte a signé dimanche un décret qui place en quarantaine la Lombardie et 14 provinces, pour un total d'environ 16 millions de personnes.