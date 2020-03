Ski alpin: le ciel penche pour Pinturault et tombe sur la tête de Kilde

Avec l'annulation du super-G de Kvitfjell (Norvège) dimanche, à cause des précipitations et du brouillard, le destin a apporté un coup de pouce important au Français Alexis Pinturault dans sa quête du Graal du skieur, le gros globe de cristal.

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, leader du classement général et grand favori de la course, devait profiter du super-G à domicile pour creuser l'écart. Il se retrouve finalement sur un fil avec 54 points d'avance sur le Français.

Les finales prévues en Italie étant annulées à cause de l'épidémie de nouveau coronavirus, il ne reste que deux courses cette saison: un géant puis un slalom samedi et dimanche à Kranjska Gora (Slovénie), favorables à Pinturault.

"C'est une bonne chose pour moi, surtout parce que j'avais le dossard numéro 1 avec la neige qui tombait", a expliqué dimanche Pinturault, qui devait ouvrir la course, un désavantage en cas de chutes de neige (le premier "déblaie" la piste pour les suivants).

"On a eu toutes les conditions. Tôt ce matin c'était correct puis le brouillard s'est installé. En bas de la piste c'était plutôt de la pluie, ce qui a transformé la neige. Les organisateurs n'arrivaient plus à évacuer et à travailler la piste."

- "Il reste leader" -

Un long déplacement en Scandinavie, l'attente, l'entraînement, la préparation... Le tout pour: zéro point. Les chiffres peuvent mentir et Alexis Pinturault n'a pas vraiment raté son week-end. Au lendemain d'une descente peu probante (37e) dans laquelle il s'était élancé sans grand espoir (seulement sa 5e en carrière, la première depuis sept ans), l'annulation du super-G paraît faire pencher le gros globe de cristal de son côté, mais il reste prudent.

"Pour moi le grand gagnant c'est Henrik Kristoffersen (3e au classement général), il perd zéro point sur Kilde et sur moi. Je suis le deuxième gagnant du jour car le super-G c'est surtout la discipline forte de Kilde, analyse-t-il. Il reste leader, je lui donne comme hier toujours 50% de chances de gagner (le général), 35% pour moi et 15% pour Kristoffersen."

Pour Henrik Kristoffersen, le calcul est simple: 3e avec 161 points de retard sur son compatriote, il doit au moins valider une victoire et une deuxième place sur les deux courses restantes, tout en espérant un faux-pas de ses adversaires.

Capable de gagner en géant comme en slalom, Alexis Pinturault a lui largement les moyens de rattraper 54 points sur Aleksander Kilde (la victoire vaut 100 points, la 2e place 80, la 3e 60 et la 4e 50), même si ce dernier devrait marquer des points en géant, discipline où il est performant et régulier cette saison (zéro podium mais cinq top-6 en sept courses).

"Ce n'est pas fait, j'ai déjà eu des échecs en géant et en slalom, et le facteur chance entre en compte, aujourd'hui par exemple ça en fait partie", assure-t-il.

- le petit globe pour Caviezel -

Si la météo a joué en sa faveur dimanche, le Français espère qu'elle restera clémente à Kranjska Gora pour éviter des annulations de courses. L'incertitude règne également avec l'évolution de l'épidémie de nouveau coronavirus, dont au moins un cas a été détecté en Slovénie.

Kranjska Gora se situe à environ 5 kilomètres de la région italienne de Frioul-Vénétie julienne, pas concernée pour l'heure par les mesures de quarantaine décidées par le gouvernement italien dans la nuit de samedi à dimanche.

L'annulation du super-G a fait un autre heureux dimanche: le Suisse Mauro Caviezel qui remporte ainsi à 31 ans le globe de la spécialité, son premier en carrière, avec seulement trois points de plus que l'Autrichien Vincent Kriechmayr.

Après les globes de Corinne Suter en descente et en super-G et celui de descente pour Beat Feuz, la Suisse fait main basse sur tous les trophées des disciplines de vitesse.