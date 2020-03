Schachmann se joue de Teuns et Benoot au sprint pour s'offrir la 1re étape de Paris-Nice

(Belga) Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) a remporté la première étape de Paris-Nice (WorldTour). Après 154 km autour de Plaisir, dans les Yvelines, le champion d'Allemagne a devancé au sprint Dylan Teuns (Bahrain-McLaren), Tiesj Benoot (Sunweb) et Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

Les Français Romain Combaud (Nippo Delko Provence) et Jonathan Hivert (Total Direct Energie) sont partis dès les premiers kilomètres. Ils prenaient rapidement cinq minutes d'avance. Après une quarantaine de kilomètres, une bordure faisait éclater le peloton. Richie Porte (Trek-Segafredo), double vainqueur final, se faisait notamment piéger, mais il parvenait à réintégrer le peloton. L'échappée prenait fin après 75 kilomètres. Après 90 km de course, le champion de France Warren Barguil (Arkéa Samsic) et son compatriote Romain Bardet (AG2R La Mondiale) se retrouvaient au sol alors que le peloton éclatait à nouveau en plusieurs morceaux. Le premier groupe était composé de 16 hommes, dont Tiesj Benoot (Sunweb), le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) et le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Alaphilippe et Benoot profitaient du sprint intermédiaire de Montainville, à 30 km de l'arrivée, pour creuser l'écart à l'avant. Un peu plus loin, le peloton revenait sur le groupe de Quintana. Sur la côte de Neauphle-le-Chateau (1,4 km), à 7,8% sur une route pavée, Dylan Teuns (Bahrain-McLaren) et l'Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) se lançaient à la poursuite du duo de tête. Ils revenaient sur les deux hommes à un peu plus de 2 km de la ligne. La victoire se jouait au sprint entre ces quatre coureurs. Schachmann se montrait le plus fort, devant Teuns, Benoot et Alaphilippe pour signer le 10e succès de sa carrière, le premier de la saison. Le Néerlandais Cees Bol (Sunweb) réglait le sprint du peloton à 15 secondes, Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) terminant dixième. Au général, avec les bonifications engrangées à la fin de l'étape et en cours de route, Schachmann devance Benoot de 2 secondes et Teuns de 4 Lundi, la deuxième étape reliera Chevreuse à Chalette-sur-Loing (166,5 km) (Belga)