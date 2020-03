Le Néerlandais Jeffrey Herlings remporte, chez lui, le GP des Pays-Bas en MXGP

(Belga) Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) a remporté, chez lui, pour la 9e fois de sa carrière le Grand Prix des Pays-Bas de motocross, deuxième épreuve du championnat du monde de la saison, en MXGP, dimanche à Valkenswaard. Les Belges ont du se contenter de la 5e et de la 6e place avec Jeremy Van Horebeek (Honda) et Clément Desalle (Kawasaki).

Deuxième de la première manche, remportée par le Slovène Tim Gajser, Jeffrey Herlings a remporté la seconde pour s'adjuger le classement final du Grand Prix devant le champion du monde, Tim Gajser, 2e et le Lituanien Arminas Jasikonis (Husqvarna), 3e, qui complète le podium. Le Néerlandais s'offre la 88e victoire en Grand Prix de sa carrière. Jeremy Van Horebeek, 5e, et Clément Desalle, 6e, ont navigué dans le top 10 en manches. Côté belge encore Brent Van Doninck (Husqvarna) s'est classé 22e et Kevin Strijbos (Suzuki) 31e. Au classement du championnat du monde, Jeffrey Herlings, 25 ans, déjà vainqueur de l'épreuve d'ouverture à Matterley Basin au Grand Prix de Grande-Bretagne en ouverture, conforte sa place de leader avec 94 points pour 85 à Gajser et 68 à l'Italien Antonio Cairoli (KTM), 4e à Valkenswaard. Clément Desalle est 4e avec 60 unités au compteur, Jeremy Van Horebeek est 10e (39 pts). Le prochain rendez-vous est programmé à Neuquen avec le Grand Prix de Patagonie en Argentine le 22 mars. (Belga)