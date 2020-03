Coupe de Belgique - Luka Rupnik (Anvers) MVP du match: "On a montré qu'on était les meilleurs"

(Belga) Devant près de 6.500 spectateurs à Forest National, Anvers a remporté la 4e Coupe de Belgique de son histoire, conservant son trophée, en battant Spirou Charleroi en finale 83 à 78 dimanche à Bruxelles. Le jeune meneur slovène d'Anvers a été élu meilleur joueur de la finale avec 21 points, 8 passes décisives, 5 rebonds au compteur.

Véritable patron sur le terrain, Luka Rupnik était bien évidemment fier de la prestation de ses coéquipiers. "On le mérite car on s'est battu du début à la fin". C'est au retour des vestiaires que les Anversois ont fait la différence. "Le coach nous a fait un discours très motivant à la mi-temps, c'est un grand psychologue et on a montré qu'on était la meilleure équipe de Belgique après la pause." Le meneur des Giants a fort logiquement été élu MVP, meilleur joueur de la rencontre. "C'est un travail d'équipe. Je travaille très dur toute la saison mais tout ça, c'est grâce à l'équipe. J'ai eu une discussion avec le coach pendant la semaine et je voulais lui prouver que j'étais capable d'être le leader sur le terrain. Maintenant, on va en profiter." (Belga)