Mousa Dembélé arrête les Diables Rouges

Dans une interview accordée dimanche à VTM, Mousa Dembélé a confirmé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Le milieu de terrain de 32 ans compte 82 caps et a marqué 5 buts pour les Diables Rouges. La dernière sélection de Dembélé remonte à septembre 2018.

"J'ai toujours été fier d'avoir toujours pu jouer pour la Belgique", a expliqué Dembélé. "Mais quand je suis parti en Chine, j'ai voulu me concentrer sur moi-même. Rester en forme, prendre du plaisir et faire le maximum. Sans me faire de souci pour des nouvelles blessures ou des jetlags. C'était un choix logique. J'ai décidé de fermer le chapitre de l'équipe nationale, même au cas où Martinez m'appellerait pour l'Euro." "Quand je suis arrivé en Chine, j'ai appelé Martinez", a ajouté Dembélé. "Il m'a proposé de voir comment je me sentirais pendant un an. Il m'a avoué qu'il comptait sur moi pour l'Euro et que je pourrais arrêter après la compétition. Martinez m'a souvent appelé pour prendre de mes nouvelles, mais cela fait un petit temps que je n'ai plus eu de contact avec lui. Je ne l'ai pas averti que j'arrêterais en équipe nationale mais, pour moi, c'était clair depuis un moment." "Mon plan était d'arrêter après le Mondial. Pourquoi? Car mon programme était déjà chargé à Tottenham. Cela aurait fait beaucoup en combinant avec l'équipe nationale. J'avais eu beaucoup de blessures et peu de temps pour récupérer. C'était le chaos dans ma tête." Mousa Dembélé a débuté chez les Diables Rouges en mai 2006. L'Anversois, qui était encore attaquant, évoluait alors pour Willem II. Par la suite, des passages par l'AZ Alkmaar, Fulham et Tottenham suivront. En janvier 2019, il décide de rejoindre le club chinois de Guangzhou R&F. Dembélé était présent lors des Mondiaux 2014 et 2018 et de l'Euro 2016. Son dernier match avec les Diables aura été un déplacement en Islande (0-3) en Nations League le 11 septembre 2018.