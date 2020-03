Coup dur pour le Real Madrid: Thibaut Courtois loupera le match face à Manchester City

Le Real Madrid attendait le verdict: Thibaut Courtois souffre d'une lésion musculaire à l'adducteur gauche. Le portier sera absent plusieurs jours et loupera le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Un match programmé mardi prochain.

Le Belge ne sera pas non plus présent ce vendredi face à Eibar et sa participation au prochain rassemblement des Diables Rouges dépendra de l'évolution de sa blessure.