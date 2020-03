Menacé de relégation, Waasland-Beveren décidé de contester les licences d'Anderlecht et Ostende

Waasland-Beveren a demandé officiellement au parquet et à la commission des licences de la Fédération belge de football (RBFA) de mener une enquête complémentaire concernant les licences du RSC Anderlecht et du KV Ostende. "Il serait dommage que Waasland-Beveren doive céder sa place en D1A à une équipe qui ne joue pas honnêtement sur tous les terrains", a expliqué mardi la lanterne rouge de Jupiler Pro League dans un communiqué.



Waasland-Beveren s'enorgueillit de son réalisme financier, mais soupçonne que toutes les équipes de première division ne sont pas aussi strictes sur les règles. Le club a donc mené une enquête sur les autres pensionnaires de D1A de sa propre initiative et "à la demande de son entourage". "L'examen de plusieurs comptes annuels d'entités juridiques affiliées a déclenché la sonnette d'alarme", selon les Waeslandiens, qui se rendent compte que leur propre enquête n'est pas concluante. "Il va de soi que Waasland-Beveren a des pouvoirs et des possibilités d'investigation très limités." Néanmoins, le club demande au parquet fédéral et à la commission des licences de la RBFA d'en étudier les éléments. "Et après une éventuelle enquête complémentaire, d'appliquer pleinement le règlement. Si les faits cités s'avèrent véridiques, Waasland-Beveren attend de la fédération et de la Pro League qu'elles appliquent le règlement en vigueur et qu'elles imposent les sanctions prévues, tant sur le plan disciplinaire qu'en ce qui concerne la licence. Et si ces faits ne s'avéraient pas exacts, Waasland-Beveren demande à la fédération et la Pro League de faire preuve de la clarté nécessaire afin que chacun, clubs et supporters, puisse être assuré que l'intégrité des compétitions est garantie."

Waasland-Beveren dit croire en la présomption d'innocence. "Les autorités compétentes jugeront après enquête et délibération. C'est pourquoi Waasland-Beveren ne fera pas d'autre commentaire." Le moment choisi pour cette communication n'est pas une coïncidence. Les clubs professionnels devaient soumettre leur dossier de licence avant la fin du mois de février. Ils sont tous contrôlés en ce moment. Les clubs peuvent être invités à fournir des explications supplémentaires. A une journée de la fin de la phase classique, Waasland-Beveren est dernier, et relégable, avec deux points de retard sur Ostende, seul club qu'il peut encore dépasser. Dimanche, Waasland-Beveren reçoit La Gantoise alors qu'Ostende se rend au Cercle Bruges, qui a assuré son maintien au terme d'un rush final impressionnant.