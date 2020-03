Interrogé sur le coronavirus, Jürgen Klopp S'ÉNERVE sur un journaliste en conférence de presse (vidéo)

Jürgen Klopp a perdu patience. Le tacticien allemand, en poste à Liverpool, n'a pas vraiment apprécié qu'un journaliste vienne lui poser une question sur le coronavirus. Ce journaliste espagnol a voulu savoir si cette rencontre face à l'Atlético Madrid devait être perçue comme un risque sanitaire.

Il n'en fallait pas plus pour que le coach ne perde son calme. "Vous venez de Madrid. Êtes-vous inquiet? La ville a fermé ses écoles...", a d'abord répondu l'Allemand, avant que le journaliste ne lui réponde "je ne joue pas au football demain". Surpris par cette relance, Klopp va alors remettre en question l'approche du journaliste. "Le football n’est qu’un jeu. Nous ne sommes pas la société, nous en faisons partie. Nous devrions tous nous inquiéter de la même façon", a affirmé l'Allemand.

Toujours remonté, Klopp a ensuite tenu le discours d'une personne passablement agacée par le sujet. "C’est précisément ce que je n’aime pas. Vous venez vous asseoir ici et me poser cette question. Mais vous êtes venus de Madrid en avion. Restez-y", a-t-il lancé, sans sourciller. "Vous pensez que le foot vaut la peine de voyager. Voilà la situation. Notre problème à tous. On ne pourra rien régler avec le football. Nous jouons au football, c’est notre métier. Le vôtre est de relayer des informations, et j’espère que vous le faites mieux que vous ne posez les questions. C’est le moment où je m’énerve vraiment. Quand vous sous-entendez que j’encours un risque et pas vous. Nous avons tous le même problème".

Sur le terrain, Liverpool est condamné à l'exploit après sa défaite 1-0 sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Un challenge que l'Allemand et ses joueurs espèrent relever mercredi soir !