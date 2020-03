L'entraîneur de Manchester City s'oppose aux huis-clos: "Jouer sans les supporters, cela n'a aucun sens"

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, trouve que jouer sans public est complètement inutile. L'entraîneur du Diable Rouge Kevin De Bruyne plaide pour reporter autant de duels que possible si la situation l'exige. "Et ce n'est qu'une question de temps, compte tenu des mesures prises dans d'autres championnats européens", a affirmé Guardiola.



"Ça va arriver en Premier League aussi. Mais nous devons nous demander si l'intention est de jouer dans un stade vide. Si les gens ne peuvent pas venir aux matches, cela n'a aucun sens en ce qui me concerne. Je n'ai vraiment pas envie de jouer la Ligue des Champions, la Premier League ou d'autres tournois de Coupe sans public. Nous jouons au football pour les fans".

Guardiola se rend compte que les autorités britanniques ont de toute façon le dernier mot dans la problématique du coronavirus. "Je ne peux donc qu'espérer que le fait de jouer à huis clos se limite à un ou deux matches de championnat."

Mercredi, City jouera contre Arsenal en championnat, toujours avec un public.