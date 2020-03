Leipzig-Tottenham EN DIRECT VIDÉO: les Allemands prennent déjà les commandes (1-0)

Regardez la rencontre en direct sur RTL Play

Le direct

7' - SABITZER trompe Lloris ! Leipzig se rapproche du KO !

0' - C'est parti en Allemagne !

Les compositions

Leipzig: Gulàcsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino, Nkunku, Schick, Werner.

Tottenham: Lloris (C), Aurier, Alderweireld, Dier, Tanganga, Sessegnon, Winks, Lo Celso, Lamela, Lucas, Dele.



L'avant-match

Vainqueurs 0-1 à Tottenham lors du match aller, les Allemands vont débuter cette manche retour avec un léger avantage. Depuis cette rencontre, Leipzig souffle le chaud et le froid en championnat et reste sur deux partages face à Leverkusen et Wolfsburg.

Tottenham, de son côté, n'est pas au mieux avec une huitième place en championnat. Les Spurs, qui seront toujours privés d'Harry Kane et Son Heung-Min, restent sur une série de quatre défaites et un partage toutes compétitions confondues.

Les équipiers de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld n'auront pas le droit à l'erreur pour éviter une nouvelle déception cette saison.