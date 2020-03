Stade vide, statue en tribune, musique dans le vide: l'Atalanta se qualifie dans une atmosphère très particulière (vidéo)

L'Atalanta Bergame, néophyte en Ligue des champions, a décroché mardi une qualification historique pour les quarts de finale avec une victoire à Valence 4-3 en huitième de finale retour, grâce à un quadruplé de Josip Ilicic.



Le Slovène de l'Atalanta a converti deux penalties provoqués par Mouctar Diakhaby (3e, 43e) puis deux buts dans le cours du jeu (71e, 82e). Dans un stade à huis clos ezn raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, les Valenciens, déjà battus 4-1 en Italie, n'ont pas refait leur retard malgré un doublé de Kevin Gameiro (21e, 50e) et un but de Ferran Torres (67e).

Dans une ambiance lunaire, au centre d'un stade Mestalla (55.000 places) vidé de ses supporters en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, Ilicic a bien vite fait replonger l'Atalanta dans son rêve du match aller.



Le défenseur central français de Valence Mouctar Diakhaby, à l'inverse, a vécu une soirée cauchemar: c'est lui qui a offert le penalty du premier but italien, en accrochant le pied gauche de ce même Ilicic dans la surface après seulement 1 minute et 24 secondes de jeu... Puis il a enchaîné avec un second penalty, avec une main dans la surface revue à la vidéo, transformée par l'inévitable Ilicic.



La pire entame possible pour Valence, qui devait déjà remonter un écart de trois buts avant le coup d'envoi. Mais les supporters valenciens, massés aux portes du stade malgré le huis clos et que l'on pouvait entendre jusque sur la pelouse, ont poussé pour permettre au Français Kevin Gameiro de trouver deux fois le chemin du but, d'abord après une erreur du défenseur argentin José Luis Palomino (41e), puis de la tête (50e)... deux réalisations cependant bien insuffisantes, comme le joli lob de Ferran Torres (67e).

Si le public de Valence a répondu présent dans les rues, un seul supporter a assisté à la rencontre. Il s'agit d'une statue de Vicente Navarro, un supporter acharné du club, décédé l'année dernière. Ce dernier a reçu une place permanente dans le stade, et sa statue a fièrement trôné dans le Mestalla toute la soirée.

Dans le stade, le speaker s'est répondu à lui-même pendant toute la rencontre. De la musique pour célébrer les buts a également été lancée malgré l'absence de public, ce qui n'a pas manqué de générer une atmosphère tout à fait étonnante. Pas de quoi gâcher la fête du club italien !



Avec une seule victoires lors des 8 derniers matches toutes compétitions confondues (depuis le 4 février), Valence continue sa descente aux enfers, décroché en Liga (7e), à 16 points du leader Barcelone, et désormais éliminé en Ligue des champions. A l'inverse, le parcours magique de l'"intrus" italien se poursuit chez les géants... jusqu'à quand ?