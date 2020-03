Ligue des Champions: la soirée de rêve d'Ilicic, auteur d'un QUADRUPLÉ historique avec l'Atalanta (vidéo)

La "mamie" frappe quatre fois: dans un stade vide, l'Atalanta Bergame, qui découvre la Ligue des champions, a obtenu une qualification historique pour les quarts de finale de la compétition mardi soir à Valence (4-3), grâce à un quadruplé de Josip Ilicic (3e, 43e, 71e, 82e).



L'attaquant slovène (32 ans, 29 matches, 21 buts et 9 passes décisives cette saison), surnommé "la mamie", a permis à la formation italienne de glaner un ticket mémorable pour les quarts de finale de la plus haute compétition européenne, avec un score cumulé de 8-4 (4-1, 4-3).



Le doublé de Kevin Gameiro (21e, 50e) et le but de Ferran Torres (67e) n'ont pas suffi aux Valenciens.



Ilicic, figure de proue de la séduisante attaque lombarde, a signé son premier quadruplé en C1, avec deux penalties (3e, 43e), une belle frappe croisée (71e), et une autre brossée du gauche en pleine lucarne (81e). Le voilà bombardé 5e meilleur buteur de la C1, à égalité avec entre autres Kylian Mbappé ou Son Heung-Min avec 5 réalisations.



"Je suis comme le vin. Plus je vieillis, meilleur je suis", résumait en janvier le Slovène, qui a donc attendu la trentaine pour jouer le meilleur football de sa vie.



Nommé meilleur joueur de Serie A en janvier, il avait signé sept buts en cinq matches, dont une talonnade contre la Spal et un coup franc de 45 mètres contre le Torino.