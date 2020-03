Ligue des Champions - Ostende s'impose face à Tenerife et arrache la belle

(Belga) Ostende s'est imposé mardi soir à domicile face aux Espagnols de Tenerife (75-69) dans la deuxième manche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions de basket. La belle, décisive, est prévue à Tenerife mardi prochain.

Les Côtiers ont livré une excellente prestation mardi soir, dans le sillage d'un très bon Jean-Marc Mwema (17 points dont 4 paniers à 3 points) pour s'offrir le droit d'encore rêver des quarts de finale de la Ligue des Champions de basket. Face au dernier finaliste de la compétition, les joueurs de Dario Gjergja, le coach ostendais, sont parfaitement bien entrés dans la rencontre (19-17 et 41-36 à la pause) malgré quelques problèmes de fautes pour les intérieurs locaux. Sous l'impulsion de leur pivot, Giorgi Shermadini (19 points et 5 rebonds), les Espagnols tentaient de reprendre les commandes mais les Ostendais ne craquaient pas sous la pression (18-18 et 16-15) pour s'offrir le droit de jouer une belle décisive en vue d'une qualification pour les quarts de finale de la compétition. Quatre joueurs ostendais terminent la rencontre avec plus de dix points au compteur: Jean-Marc Mwema (17), Mikyle McIntosh (11), Troy Caupain (10) et Simon Buysse (10). Ils ne sont que deux à avoir atteint cette barre côté espagnol: Giorgi Shermadini (19) et Dani Diez (13). (Belga)