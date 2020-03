L'entraîneur de Dortmund prévient: "Mon équipe ne va pas se restreindre à défendre contre le PSG"

L'entraîneur de Dortmund Lucien Favre a indiqué mardi que son équipe n'allait "pas se restreindre à défendre" face au Paris SG, mercredi lors du 8e de finale retour de Ligue des champions qu'elle aborde avec l'avantage d'avoir remporté l'aller (2-1).

"Nous voulons et nous devons réussir une grande performance ici, si nous voulons nous qualifier. Nous voulons les déstabiliser, et ne pas nous restreindre à défendre", a expliqué le technicien suisse, dans des propos rapportés par son club.

Mais le contexte sera très particulier dans un Parc des princes à huis clos, en raison du risque lié à la propagation du nouveau coronavirus.

"Bien sûr, c'est complètement différent de jouer sans spectateurs. Surtout dans la tête des garçons, il y a une grande différence dans la préparation. Mais cela s'applique pour les deux équipes", a-t-il poursuivi.

Dortmund a atterri à Paris dans la journée avec un groupe privé de Marco Reus et Thomas Delaney, blessés.

"La situation actuelle est très bonne, mais nous n'avons pas le droit de nous reposer dessus. C'est en restant stables défensivement que nous pourrons ensuite nous créer des occasions avec notre attaque", a déclaré de son côté le gardien Roman Bürki.

"On a montré à l'aller que l'on pouvait très bien défendre contre Paris mais également se créer des occasions. On a de grands espoirs pour pouvoir reproduire une performance identique. Paris sera forcément plus fort à domicile, mais nous nous sentons armés pour ce match", a expliqué Sebastien Kehl de son côté, toujours dans des propos rapportés par le BVB.