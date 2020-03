Eden Hazard et Thibaut Courtois avec les Diables Rouges au Qatar? Voici le plan de Roberto Martinez

Les Diables Rouges sont censés partir en stage du 24 au 30 mars au Qatar, mais l'Union belge tient compte d'une éventuelle annulation, a-t-elle communiqué lundi. "Pour l'instant, le tournoi doit se dérouler comme prévu", a indiqué Stefan Van Loock, porte-parole de la fédération. "Toutefois, la possibilité que l'événement soit annulé dans le courant de la semaine prochaine en raison du coronavirus demeure".

Un stage auquel pourraient participer Eden Hazard et Thibaut Courtois, annoncent ce mercredi nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws. Pourtant blessés, les deux Diables Rouges pourraient être appelés par Roberto Martinez.

L'objectif du sélectionneur belge serait de vérifier leurs dossiers médicaux. Le T1 espagnol y verrait également une opportunité pour leur faire poursuivre leur revalidation, durant une semaine au soleil, en compagnie de Lieven Maesschalck, l'homme chargé de remettre Eden Hazard sur pied.

A l'heure actuelle aucune décision n'a encore été prise. Une concertation avec le club madrilène aura de toute façon. Roberto Martinez dévoilera sa sélection lundi prochain.

Les Diables Rouges ont pour rappel deux matches amicaux prévus au Qatar, contre le Portugal le 27 mars et la Suisse le 30. Ils doivent s'envoler pour le Qatar le lundi 23 mars en soirée et revenir en Belgique après le match contre la Suisse. Lundi, la FIFA avait annoncé que les matches de la zone Asie comptant pour les qualifications pour le Mondial étaient reportés à cause du coronavirus.