L'Euromillions Basket League suspendue jusqu'au 3 avril à cause du coronavirus

(Belga) L'Euromillions Basket League est suspendue jusqu'au 3 avril à cause de l'épidémie de coronavirus, a indiqué la ligue de basket mercredi dans un communiqué. Tous les matchs de D1 belge jusqu'au 3 avril sont reportés.

Il s'agit concrètement des journées 10,11 et 12, initialement programmées les weekends du 14, 21 et 28 mars. "En principe les journées reportées seront insérées respectivement les mercredis 8, 15 et 22 avril étant donné que les clubs ont bien la possibilité de programmer par accord mutuel les matchs le vendredi, samedi, dimanche", a écrit l'Euromillions Basket League dans son communiqué, précisant qu'un calendrier détaillé à partir du 3 avril sera "publié dans les prochains jours". "Dans les semaines à venir, différents scénarios seront élaborés au cas où les mesures adoptées dans le cadre du coronavirus seraient prolongées, durcies ou assouplies", a conclu le communiqué. Après 17 journées, Ostende est en tête du championnat. Le club côtier, septuple champion en titre, compte respectivement un et deux points d'avance sur Mons-Hainaut et Anvers. (Belga)