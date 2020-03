Coronavirus: un défenseur de la Juventus infecté par le virus, l'Inter Milan de Lukaku suspend toute "activité compétitive"

Le défenseur international de la Juventus Daniele Rugani a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé mercredi soir le club champion d'Italie, qui a précisé qu'il était "actuellement asymptomatique".



"La Juventus active en ce moment toutes les procédures d'isolement prévues, y compris le recensement de ceux qui ont eu des contacts avec lui", a écrit le club dans un communiqué.



Rugani, qui est âgé de 25 ans, est le premier footballeur de Serie A à être touché par la maladie, qui a fait 827 morts en Italie, où plus de 12000 cas ont été recensés. Plusieurs joueurs de Serie C (3e. div) ont déjà été victimes du virus.



Alors que la Serie A a été suspendue lundi jusqu'au 3 avril, l'annonce de ce test positif complique encore un peu plus l'organisation du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre la Juventus et Lyon.



Prévu mardi prochain à Turin, il devait se jouer à huis clos, comme le permet une disposition du décret pris lundi par le chef du gouvernement italien.



Ce mercredi, l'UEFA a annoncé que les matches de Ligue Europa Inter Milan-Getafe et Séville-AS Rome ne se tiendraient pas jeudi comme prévu.



L'Italie, pays d'Europe le plus touché par l'épidémie de Covid-19, a pris des mesures drastiques de confinement, et l'Espagne a interdit lundi les liaisons aériennes directes avec l'Italie jusqu'au 25 mars.



Cette décision fait également planer une incertitude sur le 8e de finale retour de Ligue des Champions Barcelone-Naples programmé mercredi prochain.

L'Inter Milan suspend toute "activité compétitive"

L'Inter Milan a déclaré qu'il suspendait toute son "activité compétitive" quelques minutes après que la Juventus a déclaré que son défenseur Daniele Rugani a été testé positif au coronavirus.



Elle a pris cette décision jusqu'à ce qu'à plus ample information "suite à la déclaration de la Juventus FC concernant le résultat positif du footballeur Daniele Rugani au Covid-19". "Le club prend des mesures pour préparer toutes les procédures nécessaires", a ajouté l'Inter dans une déclaration. L'équipe de l'Inter, où évolue Romelu Lukaku, avait affronté la Juventus, avec Rugani resté sur le banc tout le match, dimanche (2-0).