Édito: par pitié, mettez-les en chômage technique

Le coronavirus continue de s'étendre, provoquant une forme d'angoisse dans le monde. Des inquiétudes qui se sont logiquement étendues au monde du sport, qui continue, cependant, à faire la sourde oreille au travers de ses plus hautes instances. Un malaise opposé aux valeurs supposées du sport.

L'Angleterre, la France, le Portugal, l'Espagne... l'Europe du sport paye le prix plein de l'épidémie du coronavirus. Mais elle tente d'obtenir une ristourne ridicule en maintenant le spectacle, à huis-clos, au lieu d'envisager l'arrêt complet. L'Italie a donné le ton en stoppant immédiatement son championnat: une décision venue trop tard, n'empêchant pas la contamination d'un joueur de la Juventus, mais qui dévoilera ses effets positifs dans le futur.

La majorité des autres sports ont déjà décidé d'agir, même s'il aura, comme toujours, fallu attendre que les acteurs subissent, de près ou de loin, le problème qui préoccupe les décideurs: la NBA a suspendu son championnat avec la contamination de Rudy Gobert. Le tennis est en pause pendant six semaines. Les sports moteurs sont impactés dans de nombreux pays, sauf la Formule 1, à mon plus grand désarroi.

Mais qu'attend-on pour montrer l'exemple ? Certains parleront de réaction excessive. Je ne suis pas d'accord. Oui, le covid-19 n'est pas un virus gravissime en soi. Mais pour l'éradiquer et favoriser le travail positif des médecins, il faut éviter qu'il se répande. "Oh ça va, les victimes ont 90 ans". Des commentaires comme ça, j'en vois tous les jours. C'est vrai, mais peut-être que si tout le monde prenait les dispositions idéales, ces gens auraient offerts quelques années de bonheur complémentaire à leur proche. Le virus n'a que faire de l'égoïsme du monde, il n'a aucune frontière. C'est donc à nous de faire barrière.



Daniele Rugani, de la Juventus, a été contaminé.

Quand un fan de football va voir un match, enlace son voisin après le but de son équipe préférée, il ne pense pas qu'il peut potentiellement contaminer sa maman, à qui il rend visite chaque jour dans sa maison de repos. Un petit bisou pour dire bonjour, un autre pour dire au revoir. Et voilà le cycle des regrets infini, alors même que l'intention était louable. Ne trouvez-vous pas ce risque complètement stupide ?

Le monde du sport a une formidable occasion de montrer l'exemple: quand la santé est en jeu, le spectacle se fait derrière le rideau. Alors fermons le rideau et rouvrons-le quand tout le monde saura regarder le spectacle dans un confort optimal. Suspendons la Ligue des Champions, l'Europa League, la saison de Formule 1, l'Euro, les JO, si l'évolution l'oblige. Faire preuve de prudence et de bon sens ne devrait pas être perçu comme un signe de panique.

Parce qu'au fond, quel est l'intérêt du sport professionnel ? Vous me direz que c'est le métier des sportifs. C'est un fait, je ne peux pas le nier, mais ce métier est-il si incompatible avec les mesures d'urgence sanitaire ? Mbappé, Neymar, Messi, Ronaldo. Ce sont des employés et leurs clubs des entreprises. Il n'y a aucune différence à faire entre ces stars et un employé lambda: la santé d'abord, le reste ensuite.

Pour le public, le sport n'est qu'un divertissement. Une passion, parfois dévorante. Mais il n'est pas vital de regarder du football dans un stade ou du tennis en bord de court. Il serait temps que tout le monde s'en rende compte et que l'on arrête l'hypocrisie: la seule raison du maintien de ces événements, jusqu'ici, est financière.

La vague de dollars perdus sera sans aucun doute perçue comme un tsunami par les instances. L'UEFA, la FIFA, la FIA, le CIO. Parfois, c'est en prenant l'eau que l'on sauve les autres. Alors par pitié, mettez vos sportifs en chômage technique. Ce ne serait rendre service à personne que de continuer à amasser les foules. Pire, dans certains cas, cela s'apparenterait à un comportement irresponsable. Prenez exemple sur les artistes de scène. Votre terrain en est une aussi. Alors comme eux, acceptez de revoir votre calendrier, quitte à assumer vos erreurs du passé.

Il n'y a de pire sablier que celui de l'œillère financière. Est-ce vraiment le moment d'étaler cette vision avec si peu d'humanité ? Je ne pense pas. Où est passé ce bon sens ? Où se cachent vos saintes valeurs du sport ? Où sont vos exemples ? Brace yourself, coronavirus is spreading. Mais attention, les hautes instances du sport, elles, hésitent encore à faire barrière...