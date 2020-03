Frappée par le coronavirus, la NBA suspend sa saison

Après la montée de fièvre et les tremblements, le coup d'arrêt: la NBA a annoncé la suspension de sa saison après qu'un joueur du club Utah Jazz a été testé positif au coronavirus, dont la propagation met sous cloche le sport en Amérique du Nord. Selon la chaîne ESPN et le site internet The AthletiC, le joueur en question est le français Rudy Gobert, qui avait déclaré forfait pour le match, au même titre que l'ailier congolais Emmanuel Mudiay, pour "maladie".

Le dernier épisode d'un mercredi fou - où se sont succédé des annonces d'évènements sportifs joués à huis clos, reportés ou bien annulés - s'est produit en soirée lorsque la NBA a décidé de mettre sur pause son championnat de basket. Un choc pour des millions de fans de la balle orange à travers le monde. Un nouveau coup dur pour la NBA, qui a dû cette saison gérer un incident diplomatique avec la Chine et a déploré les disparitions de deux figures majeures, la légende Kobe Bryant et son ancien patron David Stern. C'est un évènement inattendu, malgré le contexte, qui a poussé l'instance à précipiter les choses : la constatation dans la journée d'un cas de nouveau coronavirus chez un joueur de Utah, qui a dans un premier temps entraîné le report du match du Jazz à Oklahoma City. "La NBA suspend le reste des matches prévus au calendrier jusqu'à nouvel ordre", a-t-elle indiqué. Sa saison régulière devait se poursuivre jusqu'au 15 avril, avant des play-offs menant aux finales prévues début juin. Si la Ligue a précisé, pour rassurer les spectateurs présents dans la Chesapeake Energy Arena, que "le joueur concerné n'était pas dans la salle", elle n'a pas souhaité préciser son identité. Pas plus que la franchise du Jazz, qui a communiqué une heure après sur son compte Twitter. "Ce (mercredi) matin, un joueur du Jazz a été testé négatif pour la grippe saisonnière, une angine et une infection des voies respiratoires", a indiqué le club. "Ses symptômes ont diminué au cours de la journée, cependant, par mesure de précaution, la décision a été prise de le tester pour le Covid-19. Un résultat positif préliminaire est tombé avant le coup d'envoi du match à Oklahoma City", a-t-il ajouté. Selon la chaîne ESPN et le site internet The AthletiC, le joueur en question est le français Rudy Gobert, qui avait déclaré forfait pour le match, au même titre que l'ailier congolais Emmanuel Mudiay, pour "maladie". "Je viens de parler au téléphone avec Rudy. Il va bien. Que personne ne panique", a tweeté dans la soirée son coéquipier en équipe de France, Evan Fournier. Pendant ce temps, quatre matches sur les six au programme se sont déroulés, sauf Sacramento-La Nouvelle Orleans, car un des arbitres officiait lundi lors du précédent match du Jazz, et l'onde de choc était grande dans le microcosme de la NBA.