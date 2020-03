Oliver Naesen, Pascal Ackermann et Tejay Van Garderen ont quitté la course Paris-Nice

(Belga) Tejay Van Garderen (EF Pro Cycling) n'a pas pris la départ de la 5e étape de Paris-Nice (WordlTour) jeudi matin à Gannat. L'Américain a quitté la 'Course au soleil' à la suite des déclarations de Donald Trump sur la suspension des vols de l'Europe vers les Etats-Unis. Il craint de ne pouvoir rentrer chez lui.

Olivier Naesen (AG2R La Mondiale) et l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) ont quant à eux abandonné durant la 5e étape. Naesen souffre de problèmes gastriques. "C'est très certainement une gastro, il souffrait ce matin de problèmes gastriques, il avait mal au ventre. Comme il n'avait plus beaucoup de jus, il a préféré renoncer à cette longue étape", déclare Julien Jurdie, le directeur sportif d'AG2R La Mondiale. Plus longue étape de cette 78e édition de la course à étapes française, la 5e étape relie jeudi Gannat à La Côte-Saint-André sur 227 km. L'Allemand Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) est maillot jaune. (Belga)