Le cycliste colombien Fernando Gaviria confirme qu'il est infecté par le coronavirus

(Belga) Le cycliste colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) a annoncé jeudi sur son compte Instagram qu'il avait été contrôlé positif au coronavirus, confirmant les bruits qui couraient depuis plusieurs jours.

Fernando Gaviria, 25 ans, a été testé au coronavirus durant le Tour des Emirats arabes unis, qui avait été interrompu après cinq étapes le 27 février dernier à la suite de cas de coronavirus. Après l'arrêt de la course, tous les coureurs et membres des équipes ont été testés pour détecter le virus et ont dû rester dans leurs hôtels. Gaviria est le second cycliste infecté au Tour des Emirats arabes unis dont on connaît l'identité, après le Russe Dmitry Strakhov (Gazprom-RusVelo). (Belga)