Coronavirus: la fédération de hockey sur glace suspend ses compétitions

La fédération belge de hockey sur glace (RBIHF), la fédération néerlandaise et la BeNe-League ont décidé ensemble ce jeudi d'annuler toutes les compétitions cette saison, à la suite de la propagation du coronavirus. Cette mesure signifie que la BeNe-League se termine sans champion.

"C'est une décision dure à prendre mais elle est devenue inévitable vu l'actualité", a réagi le président Pascal Nuchelmans. "Nous prenons notre responsabilité envers les joueurs, les entraîneurs et les supporters. La BeNe-League, la RBIHF et Ijshockey Nederland ont eu des contacts intensifs à ce sujet et ont décidé unaniment que nous devions mettre un terme à la saison. Cela veut dire que la BeNe-League se terminera sans champion".

La RBIHF a également mis un terme aux compétitions dont elle est responsable en Belgique. "Le hockey sur glace est un sport national en Belgique et ce n'est pas responsable de laisser les personnes concernées voyager. C'est dommage mais la santé de toutes les parties prenants et la prévention d'une prochaine propagation du virus sont prioritaires", a ajouté Nuchelmans.