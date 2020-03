Coronavirus: tous les championnats de Belgique de natation annulés jusqu'au 3 mai

La Fédération Royale Belge de Natation a décidé jeudi d'annuler ou postposer toutes les championnats de Belgique de natation d'ici au 3 mai afin de lutter contre la propagation du coronavirus, a-t-elle annoncé jeudi.

Plus tôt dans la journée, le ministre des Sports flamands Ben Weyts avait annulé toutes les compétitions (à l'exception du football professionnel) jusqu'à la fin du mois. La Fédération de Natation a décidé d'aller plus loin et a prolongé cette interdiction jusqu'au 3 mai.

"En fonction de l'évolution de la situation, nous pourrons encore ajuster ces dates", annonce-t-on dans un communiqué. Plusieurs compétitions importantes ne se disputeront donc pas en temps voulu. C'est le cas des finales de la Coupe de Belgique de waterpolo (28 mars à La Louvière), des championnats de Belgique de (1er mai à Woluwé) et des championnats de Belgique de natation synchronisée. "Dans la mesure du possible nous trouverons de nouvelles dates pour ces compétitions".

Au niveau européen, toutes les activités et déplacements prévus dans le cadre des LEN Events ont été annulés jusqu'au 15 avril.