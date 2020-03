Remco Evenepoel sur le coronavirus: "Nous vivons une période folle mais nous devons l'accepter"

Remco Evenepoel voit sa préparation pour le Giro, son premier grand tour, être fortement perturbée. Le jeune talent de Deceuninck-Quick Step aurait dû participer au Tirreno-Adriatico, mais la course à étapes italienne, a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Vendredi, il a réagi sur Twitter avec déception et compréhension. "Nous vivons aujourd'hui une période folle mais nous devons l'accepter et écouter ce que les autorités nous disent de faire", a-t-il écrit. "Il n'y aura pas de courses lors des prochaines semaines. Je trouve cela dommage mais la santé de tous est l'unique priorité actuellement! Soyez raisonnable, restez en sécurité et je vous verrai bientôt", a conclu le Sportif belge de l'année 2019.