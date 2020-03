Coronavirus: la Ligue 1 et la Ligue 2 françaises de football suspendues jusqu'à nouvel ordre

La Ligue française de football professionnel (LFP) a décidé de suspendre les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre. La LFP a annoncé sa décision, vendredi.

"Comme l'a souligné hier le Président de la République, il faut placer l'intérêt collectif au-dessus de tout. L'urgence est aujourd'hui de freiner l'épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d'éviter les déplacements", a expliqué la LFP dans un communiqué.

Le conseil d'administration de la LFP se réunira une nouvelle fois le mardi 17 mars prochain après la réunion prévue avec l'UEFA. En suspendant son championnat, la France suit l'exemple de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne et de l'Italie. En Allemagne, on jouera à huis clos ce week-end, bien que la ligue allemande de football (DFL) insiste pour une suspension à partir de la semaine prochaine jusqu'au 2 avril.

En Angleterre, la Premier League organise ce vendredi une réunion d'urgence avec les clubs. Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, et Callum Hudson-Odoi, le joueur de Chelsea, ont tous les deux été testés positifs au virus tandis que tous les joueurs d'Everton sont placés en quarantaine. La rencontre entre Brighton et Arsenal a d'ores et déjà été remise.