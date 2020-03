Le message de Jürgen Klopp: "En ce moment, le football n'est pas du tout le plus important"

Liverpool est peut-être le plus touché par l'arrêt presque total du monde du sport.

Le club est sur le point de devenir champion d'Angleterre pour la première fois en 30 ans. Son entraîneur Jürgen Klopp s'est exprimé vendredi: "Si cette mesure fait en sort qu'une personne de plus reste en bonne santé, même si ce n'est qu'une personne, alors cela vaut la peine".

Il préfère garder le silence dans cette situation afin de laisser la place aux experts sur la crise mondiale autour du nouveau coronavirus. "Mais je comprends la déception chez nos supporters qui ont longtemps attendu pour ce titre qui est maintenant proche. Cependant, j'ai toujours dit que le football est la chose la plus importante des choses pas si importantes. En ce moment, le football n'est pas du tout le plus important".

"Evidemment, nous ne voulons pas jouer dans un stade vide ni que les matches soient remis", a ajouté Klopp. "Maintenant, nous devons choisir entre l'importance du football et celle de toute la société. Allez, on n'a même pas besoin de réfléchir une seule seconde pour choisir".

Quant à savoir quand ou si la compétition reprendra, Klopp n'a pas voulu s'exprimer. "La seule chose que je veux dire c'est: écoutez les experts et faites leur confiance. Dans notre ville, région, pays et dans le monde, des gens ont peur. La seule chose que nous pouvons faire, c'est se soutenir et s'aider. Je vous le demande, au nom des joueurs".

Liverpool compte 25 points d'avance sur Manchester City en tête de la Premier League. En 2019, les Reds ont remporté la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs avec Klopp.