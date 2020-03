Coronavirus - Premier joueur testé positif en Bundesliga

(Belga) Le défenseur Luca Kilian du SC Paderborn est le premier joueur de Bundesliga testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé vendredi son club.

Samedi, tous les membres du club devront subir le test du coronavirus. "La santé de nos joueurs et employés est notre première priorité", a indiqué le club dans un bref communiqué. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la prolifération et fournir à nos joueurs et employés les meilleurs soins médicaux et le meilleur soutien possible", a ajouté le directeur sportif Martin Przondziono.