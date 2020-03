Le président de la fédération anglaise PESSIMISTE: la Premier League ne devrait pas aller à son terme

Le président de la Fédération anglaise de football Greg Clarke ne croit pas que le Championnat d'Angleterre, suspendu depuis vendredi et jusqu'au 3 avril en raison de l'épidémie de coronavirus, puisse aller à son terme, rapporte samedi le quotidien britannique The Times.

Selon The Times, le patron du football anglais a fait part de son scepticisme lors de la réunion d'urgence à l'issue de laquelle la fédération (FA) et la Premier League ont annoncé que le championnat de 1re division étaient suspendu pour trois semaines.



Dans son communiqué, la FA a pourtant assuré vendredi qu'il ne s'agissait que d'une suspension et pas d'une annulation. "Toutes les parties concernées sont engagées pour essayer de mener à son terme le programme des compétitions domestiques et sont en contact pour trouver les bonnes solutions à cette fin", explique-t-elle.



Mais durant cette réunion, selon le Times, Greg Clarke a estimé que la suspension serait plus longue et que les équipes ne pourraient pas disputer tous les matches à leur programme en raison de l'augmentation attendue du nombre de cas de contaminations au coronavirus.



Pour Liverpool, en tête du championnat avec 22 points d'avance à 9 journées de la fin, ce scénario serait une catastrophe, puisque les Reds sont quasiment assurés de remporter le titre de champion qu'ils attendent depuis 30 ans.



Selon le dernier bilan officiel, 798 cas de maladie Covid-19 liée au nouveau coronavirus ont été recensés en Grande-Bretagne, dont 10 mortels. Mais un haut responsable de santé a estimé que le nombre de personnes infectées se situerait en réalité entre 5.000 et 10.000.



Le gouvernement britannique espère retarder le pic de l'épidémie à l'été pour amortir le choc pour les services de santé.