Paris-Nice : Schachmann vainqueur final devant Benoot, Quintana gagne la dernière étape

(Belga) L'Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) est le vainqueur final de Paris-Nice (WorldTour) à l'issue de la septième et dernière étape, samedi, entre Nice et Valdeblore La Colmiane (166,5 km), remportée par le Colombien Nairo Quintana (Arkéa Samsic). Tiesj Benoot (Sunweb) a attaqué dans le final, manquant la victoire finale pour 18 secondes.

En raison du coronavirus, la dernière étape, prévue dimanche, a été annulée. Cette étape de 166,5 km entre Nice et Valdeblore La Colmiane faisait donc figure de juge de paix. Quatre côtés étaient répertoriées: le Col de Vence (1re, catégorie, 9,7 km à 6,6%), le Col de la Sigale (2e catégorie, 6,6 km à 4,9 km), la Côte de Saint-Antonin (6,2 km à 4,9%) et la montée finale, une côte de première catégorie de 16,3 km à 6,3%. Six hommes se dégageaient du peloton après une vingtaine de kilomètres: Thomas De Gendt (Lotto Soudal), l'Italien Alberto Bettiol (Education First) et les Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Aurélien Paret-Peintre (AG2R La Mondiale), Nicolas Edet et Anthony Perez (tous deux Cofidis). Le groupe de tête entamait l'ascension finale avec environ une minute d'avance. Dès les premiers mètres, De Gendt faussait compagnie aux autres échappés, Alaphilippe ayant été le dernier à lui résister. L'échappée de De Gendt prenait fin à 3 km lorsque Nairo Quintana revenait sur lui et le déposait aussitôt. Le coureur belge était ensuite repris par le groupe du maillot jaune Maximilian Schachmann et des autres candidats à la victoire. Alors que Quintana creusait tout de suite l'écart et s'envolait vers la 44e victoire de sa carrière, sa cinquième de la saison, Tiesj Benoot (Sunweb) deuxième du général à 36 secondes, jouait son va-tout à un peu plus d'un km de l'arrivée. Schachmann ne parvenait pas à le suivre, mais réussissait à limiter les dégâts. Benoot prenait la deuxième place de l'étape et échouait finalement à 18 secondes du maillot jaune, que ramène Schachmann. L'Allemand de 26 ans décroche la 11e victoire de sa carrière, la première dans un classement général. (Belga)