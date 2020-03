L'Euromillions League de basket arrête sa compétition et proclame Ostende champion

(Belga) L'Euromillons League de basket a décidé à son tour d'arrêter sa compétition en raison du coronavirus, a communiqué samedi la Pro League de basket belge (m). Ostende est proclamé champion et le classement actuel sera utilisé pour l'attribution des tickets européens.

En concertation avec la fédération belge de basket, "cette décision s'est faite afin de sauvegarder la santé des joueurs, des clubs et des supporters et de lutter contre la propagation du virus sur base des décisions du gouvernement", explique le communiqué. Ostende est proclamé champion de Belgique pour la 9e fois de suite. En outre, "afin de donner la possibilité aux clubs de se préparer pour la saison prochaine après cette décision, l'octroi des licences a été reporté au 15 mai", ajoute le communiqué. "Suite aux décisions du gouvernement une situation de force majeure s'est créée. Cette décision solidaire et unanime était la seule décision correcte sur base de la situation actuelle, aussi dur que cela puisse être", a commenté Arthur Goethals, le président de la Pro Basketball League dans le communiqué. Plus tôt dans la journée, c'est le championnat de Belgique de basket féminin qui a été définitivement arrêté cette saison. Castors Braine est proclamé champion. (Belga)