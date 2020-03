Privé de football, Thibaut Courtois va s'improviser... pilote de Formule 1 (photo)

Si les courses de premier plan ce week-end et dans les semaines à venir ont été annulées en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19, des courses virtuelles auxquelles participeront plusieurs vrais pilotes les remplaceront dimanche. Un autre sportif a surpris son monde en participant: un certain Thibaut Courtois.

Plusieurs initiatives ont vu le jour qui opposeront pilotes professionnels et pilotes eSport sur des circuits virtuels. The Race proposera un affrontement, sur la simulation rFactor2, entre le pilote de Formule 1 néerlandais Max Verstappen, les pilotes d'IndyCar français Simon Pagenaud et américain Colton Herta ou encore le pilote de Formule E portugais Antonio Felix da Costa, pour ne citer qu'eux.

Le Britannique Lando Norris, une des révélations de la saison 2019 de F1, participera lui au Grand Prix d'Australie virtuel organisé par Veloce Esports, dont le pilote de Formule E français Jean-Éric Vergne est le co-fondateur et ambassadeur. Mais cet événement accueillera aussi un Diable Rouge, véritable passionné de F1: Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid pilotera l'une des F1 virtuelles. "Il sait garder un ballon loin de ses filets, mais saura-t-il garder une voiture sur la piste ?", interroge l'événement lors de l'annonce.

Voilà de quoi s'offrir un break inattendu pendant cette période difficile !