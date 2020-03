Triste visite: David Beckham emmène sa famille dans le stade... vide de son club (vidéo)

David Beckham s'est rendu dans le stade en construction de son club, l'Inter Miami, dont l'équipe aurait dû disputer samedi dans une autre enceinte son tout premier match à domicile, sans la suspension du Championnat nord-américain (MLS) pour cause de coronavirus.

L'Inter Miami devait affronter le Los Angeles Galaxy, où l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre a joué de 2007 à 2012, dans un stade de Fort Lauderdale (Floride), son stade provisoire.



"Becks", accompagné de sa femme Victoria et de leurs quatre enfants, s'est présenté dans l'Inter Miami Stadium, qui est censé accueillir sa franchise en 2022.



Il a posté sur les réseaux sociaux une vidéo de cette visite. "Un jour spécial pour montrer à la famille ce que nous avons construit", a dit l'ex-joueur de Manchester United, du Real Madrid et du PSG, avec des images à 360 degrés du stade, au son des Spice Girls, l'ancien groupe de son épouse.



"Ce sont des moments comme ceux-là qui nous rappellent ce qui est vraiment important dans le vie", avait écrit Beckham vendredi sur Instagram. "Notre santé. Nos êtres chers et s'occuper de ceux qui en ont besoin dans nos entourages. Dans ces moments, les sports se mettent de côté. Nous devons tous écouter les conseils des experts et faire les bonnes choses", avait-il ajouté.



L'Inter Miami a subi deux défaites lors de ses tout premiers matches en MLS début mars (1-0 chez le Los Angeles FC et 2-1 sur le terrain de DC United). Le championnat a ensuite été suspendu pour un mois en raison de l'épidémie de Covid-19, comme toutes les autres compétitions aux Etats-Unis.



Beckham, 44 ans, a mis six ans pour mener à bien son projet de franchise en MLS, longtemps entravé par des conflits avec des dirigeants locaux ou des groupes d'intérêt.



En 2017, son association avec les magnats de la construction Jorge et Jose Mas a représenté un point d'inflexion. En 2018, les autorités de Miami ont accepté la construction du Miami Freedom Park, un complexe à proximité de l'aéroport international de la ville et dont la pièce principale est le stade de 25.000 places. Il est censé être prêt en 2022.