Martin Allegro et Florent Lambiet battus en finale du double à l'Open d'Oman

(Belga) Martin Allegro et Florent Lambiet ont été battus dimanche en finale du double messieurs de l'Open d'Oman de tennis de table, un tournoi de l'ITTF Challenge Plus, disputé à Mascate la capitale du sultanat. Le Jehaytois de 23 ans et le Thimistérien de 24 ans, qui composent la 14e paire mondiale, ont été défaits 3 sets à 0 (11-8, 11-6, 11-6) par le Serbe Aleksandar Karakasevic (ITTF 75 en double) et le Slovaque Lubomir Pistej (ITTF 49 en double).

Samedi en demi-finales, à l'occasion leur premier match dans ce tableau, les champions de Belgique avaient éliminé difficilement les Indiens Manush Utpalbhai Shah et Manav Vikash Thakkar 3 sets à 2 (9-11, 9-11, 11-9, 11-7, 11-6). La fédération internationale de tennis de table a annoncé vendredi l'arrêt des toutes ses compétitions à partir du lundi 16 mars jusqu'à la fin du mois d'avril en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19. (Belga)