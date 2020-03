Coronavirus: le défenseur du FC Valence Ezequiel Garay est le premier infecté en Liga

Le défenseur du FC Valence Ezequiel Garay a annoncé dimanche sur Instagram qu'il était infecté par le coronavirus Covid-19.

"Il est clair que j'ai pris un mauvais départ en 2020", explique l'Argentin de 33 ans. "J'ai été testé positif au coronavirus, je me sens très bien et il ne me reste plus qu'à écouter les autorités sanitaires, pour l'instant je suis à l'isolement".

Selon le FC Valence, cinq membres de son personnel, sans les identifier, sont infectés. Ils sont tous en bonne santé. Ils sont à l'isolement chez eux.

Plusieurs autres joueurs de football ont déjà annoncé être atteints par le virus qui infecte la monde entier : Davide Rugani (Juventus), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Mikel Arteta (entraîneur d'Arsenal), une série de joueurs de la Sampdoria et trois joueurs de basket de la NBA (Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Christian Wood) sont dans le même cas que Garay.