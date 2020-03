Coronavirus: l'Euro 2020 reporté à cet hiver?

L'Euro-2020 en suspens: la pandémie de coronavirus, qui perturbe en profondeur les compétitions nationales et le football européen, contraint l'UEFA à s'interroger sur la tenue de son Championnat d'Europe dans douze pays (12 juin-12 juillet), entre calendrier surchargé et contraintes économiques et logistiques.

L'Union européenne de football tiendra d'ailleurs mardi une réunion en visioconférence avec les fédérations pour évoquer les conséquences de la propagation du coronavirus sur le football et décider de la tenue de l'Euro-2020.

D'après les informations du Telegraph, le championnat d'Europe pourrait se disputer en décembre de cette année. Ceci afin que les compétitions nationales, la Ligue des champions et l'Europa League puissent aller à leur terme. Les clubs profiteraient dans ce cas d'une plus longue trêve hivernale, ce qui les ferait jouer jusqu'en juin 2021.

Il faudra ensuite s'interroger sur le calendrier de 2021-2022 puisqu'il y a la Coupe du monde au Qatar, qui, pour rappel, se disputera du 21 novembre au 18 décembre et non en été.