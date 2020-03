JO 2020 - Ziad El Mohor (-81kg) passe le premier tour au tournoi de qualification à Londres

(Belga) Ziad El Mohor a battu le jeune Moldave de 19 ans, Andrei Chiriacov au premier tour du tournoi qualificatif olympique de Londres, en moins de 81 kg, dimanche à la Copper Box Arena.

Le Bastognard, 24 ans, passe en remportant le combat aux points (4 à 1). Quatre juges l'ont donné vainqueur (30-27 et trois fois 29-28), pour un à Chiriacov (30-27). Ziad El Mohor, coaché par Béa Diallo, boxera au 2e tour (8es de finale), mardi, soit contre l'Espagnol Gazimagomed Jalidov, soit contre le Néerlandais Artjom Kasparian. Dimanche en fin de programme, Victor Schelstraete (-91 kg) montera encore sur le ring face à l'Autrichien Ahmed Hagaga. En catégorie des moins de 63kg, Karim Saboundji, 27 ans, a été éliminé, aux points, par l'Albanais Rexhildo Zeneli à la majorité des cinq juges (4 à 1). Quatre juges ont donné Zeneli vainqueur (30-27) et un seul était pour Saboundji (29-28). Samedi lors de la première journée, Delfine Persoon (-60kg) et Zakaria Boudhi (-52kg) avaient été éliminés lors de leur premier combat. Vasile Usturoi, en -57 kg, est par contre passé. Il boxera lundi au 2e tour (8es de finale) contre le Français Samuel Kistohurry. Sanae Jah (-51 kg), exemptée du premier tour, sera engagée elle lundi, de même que Mohamed Rachem (-69 kg) et Lancelot Proton de la Chapelle (-75 kg) chez les messieurs. Ce sont 343 boxeurs de 43 pays qui sont réunis à Londres jusqu'au 24 mars, pour 77 places aux JO de Tokyo, 50 chez les messieurs et 27 chez les dames. Une place en demi-finales est qualificative, mais dans certaines catégories, un quart de finale ou une victoire en barrage sont aussi suffisants. (Belga)