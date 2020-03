Ce joueur de Chelsea, mis en quarantaine, surpris en train de disputer un match de mini-foot

Le principe de confinement ne semble définitivement pas clair pour tout le monde. Mason Mount, mis en quarantaine après la détection d'un cas de coronavirus dans le vestiaire de Chelsea, a violé les conditions pour disputer un match de mini-foot.

Il y a des choses qu'il vaut mieux éviter dans les circonstances actuelles. Mason Mount, jeune joueur de 21 ans sous contrat à Chelsea, va peut-être l'apprendre à ses dépends.

Le jeune homme avait été placé en quarantaine la semaine dernière, comme l'ensemble de l'équipe des Blues, après la détection d'un cas de coronavirus dans le vestiaire. Une sage décision, que le joueur a visiblement décidé de ne pas respecter. Selon le Daily Mirror, Mount a décidé de quitter son domicile dimanche pour disputer un match de mini-foot en compagnie de neuf autres joueurs, dont le professionnel Declan Rice, qui évolue à West Ham.

C'est un témoin de la scène qui a dévoilé l'information au journal. "On a remarqué une voiture qui avait l’air un peu ridicule et on s’est demandé qui était dedans", a expliqué cette personne. "Une autre est arrivée avec trois ou quatre personne à l’intérieur. Mon fils a reconnu Mason Mount au volant. Ils ont joué un match à cinq contre cinq. Declan Rice jouait aussi. Il semblait qu’aucun d’entre eux ne prenait la situation sérieusement".

Mason Mount, véritable cadre de son club, risque une lourde amende pour avoir violé les règles de quarantaine imposées par Chelsea.