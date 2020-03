Mercato: découvrez le Top 10 des effectifs les plus chers au monde

Liverpool possède l'effectif avec la valeur la plus élevée sur le marché des transferts, selon l'étude publiée lundi par l'Observatoire du football CIES.

L'analyse prend en compte les vingt joueurs par club avec les valeurs les plus élevées selon l'algorithme spécifiquement développé par l'équipe de recherche de l'Observatoire du football CIES.

Liverpool arrive en tête avec une valeur agrégée de 1,4 milliard d'euros. Manchester City est deuxième avec 1,36 milliard. Le FC Barcelone (1,17 milliard) complète le podium, juste devant son rival, le Real Madrid (1,1 milliard).

Trois autres clubs anglais figurent dans le top-10: Chelsea cinquième (1,008 milliard), Manchester United sixième (1,007 milliard), et Tottenham neuvième (787 millions).

Parmi les dix clubs avec la valeur la plus élevée, on retrouve encore le PSG en septième position (979 millions), l'Atlético Madrid en huitième (836 millions) et la Juventus en dixième (783 millions).

Voici le Top 10:

1) Liverpool - 1,405 milliard d'euros

2) Manchester City - 1,361 milliard

3) Barcelone - 1,170 milliard

4) Real Madrid - 1,100 milliard

5) Chelsea - 1,008 milliard

6) Manchester United - 1,007 milliard

7) PSG - 979 millions

8) Atlético - 836 millions

9) Tottenham - 787 millions

10) Juventus - 783 millions