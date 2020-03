Coronavirus: sans foot, il y aura une hausse des divorces, estime le président d'un club

Le foot, ciment du couple? Le patron d'un club turc de football a mis en garde contre une suspension du championnat, en raison du coronavirus, estimant que le nombre de divorces exploserait dans un pays amoureux du ballon rond.

"En Turquie, le football est ce qui permet aux gens d'évacuer leur stress, de s'amuser, d'occuper leur esprit", a déclaré le président de Trabzonspor, Ahmet Agaoglu. "Si on suspend le championnat pour une durée aussi longue, d'ici un mois, on ne trouvera plus assez de juges pour prononcer les divorces", a-t-il lâché.

Ces déclarations, prononcées dimanche, interviennent alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander la suspension du Championnat de Turquie afin de limiter les risques de propagation du Covid-19.

La semaine dernière, les autorités turques avaient déjà imposé un huis clos dans les stades jusqu'à fin avril, une mesure jugée insuffisante pour des joueurs et entraîneurs.

"Tous les principaux championnats dans le monde ont été suspendus. La vérité, c'est qu'il s'agit de nos vies, à moi, à vous, aux joueurs. Toutes vos vies sont en péril", a ainsi déclaré dimanche l'entraîneur de Galatasaray, Fatih Terim.

Le Fédération turque de football (TFF) doit se réunir mardi pour étudier la question.

Selon les autorités, 47 personnes ont à ce jour été testées positives au nouveau coronavirus en Turquie.