Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman estime que le report de l'Euro 2020 est "très ennuyeux, mais nous comprenons"

Le sélectionneur national des Pays-Bas Ronald Koeman comprend la décision prise par l'UEFA, mardi, de reporter l'Euro de football d'une année, jusqu'à l'été 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

"C'est bien sûr un message très ennuyeux, mais nous comprenons le choix qui a été fait", a été sa première réaction. "Vu l'évolution de la période récente, la décision ne nous surprend pas", poursuit Koeman. "Ce qui importe le plus, c'est la santé des gens et la lutte contre la propagation du coronavirus. Bien sûr, j'aurais préféré jouer un championnat européen cet été, mais nous devons être réalistes et nous y résigner. Dans la période à venir, nous allons examiner comment nous préparer au moment où les compétitions internationales de football vont reprendre".

Les Pays-Bas ont été versés dans le groupe C de l'Euro en compagnie de l'Ukraine et de l'Autriche.