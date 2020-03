Coronavirus: les courses cyclistes Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège reportées

Les courses classiques cyclistes Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège ont été reportées, a annoncé l'organisation mardi.

"Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus (COVID19), Amaury Sport Organisation, en accord avec l’Union Cycliste Internationale, a décidé de ne pas organiser aux dates prévues Paris-Roubaix (12 avril), la Flèche Wallonne et la Flèche Wallonne Femmes (22 avril), Liège-Bastogne-Liège et Liège-Bastogne-Liège Femmes (26 avril)", a annoncé ce mardi ASO, l'organisateur de ces trois Classiques, dans un communiqué.

"En étroite collaboration avec l’UCI et avec le concours des collectivités concernées, les organisateurs ont d’ores et déjà commencé à travailler pour tenter de reporter ces monuments du cyclisme mondial auxquels les équipes, les coureurs et le public sont profondément attachés. Les cyclosportives Paris-Roubaix Challenge et Liège-Bastogne-Liège Challenge sont également reportées".