Coronavirus - Le Tour des Flandres n'aura pas lieu le 5 avril, une nouvelle date envisagée

(Belga) Les mesures de confinement annoncées mardi soir par le gouvernement belge afin d'endiguer la propagation du coronavirus ont eu raison de la 104e édition du Tour des Flandres. La course cycliste, un des cinq Monuments de la saison, devait se dérouler le 5 avril.

Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics, l'organisateur du 'Ronde', a confirmé que la course n'aurait pas lieu le 5 avril et que toutes les parties prenantes allaient essayer de trouver une nouvelle date. "Le délai des mesures prononcées par le gouvernement fédéral ayant été placé au 5 avril, Flanders Classics n'est plus en mesure d'organiser le Tour des Flandres à la date prévue", peut-on lire dans le communiqué. "Il y a, bien sûr, des questions plus importantes que la course en ce moment", a ajouté Tomas Van Den Spiegel. "Nous espérons que nous réussirons tous à créer un climat dans lequel nous pourrons à court terme reprendre notre vie quotidienne normale." C'est la quatrième annulation majeure en une journée pour le monde du cyclisme. En effet, Amaury Sport Organisation a annoncé mardi après-midi que Paris-Roubaix (12 avril), la Flèche Wallonne (22 avril) et Liège-Bastogne-Liège (26 avril) ne se tiendraient pas aux dates prévues. En Belgique, la Nokere Koerse (18 mars), la Bredene Coxyde Classic (20 mars), les Trois Jours Bruges - La Panne (25 mars), le GP de l'E3 (27 mars), Gand-Wevelgem (29 mars) et A Travers La Flandre (1er avril) ont déjà été annulés. Le Tour d'Italie, qui devait s'élancer le 9 mai de Budapest, a lui aussi été reporté. (Belga)